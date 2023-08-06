華人用餐時，大部分都會使用筷子，但其實筷子在發明初始，並不是用來吃飯的，而是用來夾取湯食中的菜和肉，大陸歷史教授指出，在《周禮》中對筷子的使用方式有非常嚴格的規定，除了功能以外，連擺放的位置都有講究，必須橫放於桌面，直到宋代以後才轉變為直放。

大陸北京聯合大學歷史文博系副主任馮小波指出，筷子和湯匙的歷史非常悠久，從史前時期就挖掘過這2種餐具的遺存，但數量較稀少，事實上一開始餐具是「3種一組」，包含湯匙、筷子和叉子，但後來發現叉子的作用不大，於是逐漸在餐桌上消失，形成現在華人經常使用的「2種一組」餐具。

馮小波表示，湯匙和筷子是在同個時期被發明出來的，主要和農耕文化相關，古人拿到食材後會做成2類食物，分別為乾食和羹食，但不管哪種，剛出爐的總是特別燙，必須使用工具才能享用，乾食又稱「粒食」通常以湯匙食用，筷子則是用來夾羹食內的菜、肉等物，起初是用2枝樹枝做成，後來才逐漸演變成筷子，又稱作「箸」。

馮小波說，古代對於筷子的使用方式相當嚴格，根據《周禮》規定，筷子是不能用來吃飯的，而是專門用來夾羹食當中的菜和肉，且擺放的位置也有講究，必須是橫著放置在桌面上，直到宋代以後才轉變成直放。馮小波提到，明太祖朱元璋和官員唐肅用餐時，唐肅採取《周禮》規定，橫著將筷子放置在碗上，以示對朱元璋的尊重，但此舉反而激怒朱元璋，把唐肅直接發配到濠州。