大陸考古學家在黑龍江發現史前遺址，並稱為「小南山文化」，距今8、9千年，遺址出土大量玉器，其中最具代表性的是「玉玦」，造型為圓環形且有缺口，不過古代沒有金屬工具，如何完美切割堅硬的玉料，考古學家曝全靠一根繩子與解玉砂。

根據大陸節目《玉石記》報導，新石器時代「小南山文化」位於黑龍江省雙鴨山市饒河縣，距今8、9千年，遺址裡出土大量玉器，黑龍江省文物考古研究所副所長李有騫提到，古時最早採用「砂繩切割技術」，就是繩子與解玉砂相互配合，達到切割堅硬的玉石的效果。

李有騫進一步提到，小南山遺址出土的玉器中，質量較好的玉料多被製成玉玦，形狀是玉環上有一個小缺口，其缺口正是先民砂繩切割工藝的最佳證據，在200多件玉器中，玉玦也最具代表性，但為何要這樣設計，至今仍是一個謎。

大陸故宮博物院曾解釋，古代治玉時需使用能達到磨削作用的磨料，其被稱為「解玉砂」，磨料通常是天然產的硬質礦石砂，解玉砂雖然只是輔助工具，但在琢磨玉器中達到重要作用，由於它的硬度比一般玉料高，古人只需用簡單工具並搭配解玉砂就能治玉。