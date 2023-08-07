大陸考古學家在陝西省寶雞市的法門寺地宮，出土兩枚金屬製的唐代香囊，打開裡面一看，發現香囊內竟藏黑科技「持平環」，也就是運用陀螺儀原理，使香囊能保持與地面平行的狀態，香囊的先進設計讓考古學家非常震驚。

根據大陸節目《中國．考古》報導，1987年陝西寶雞法門寺地宮出土金屬製薰香器物，考古學家一開始稱為「薰球」，直到在地宮找到《物帳碑》，上面明確記載薰球在唐朝被稱為「香囊」，此發現也更正過去考古界的定名，更體現唐朝的黑科技。

法門寺博物館館長任新來提到，金屬薰香器物「香囊」使用鎏金、鏨刻等工藝技術，上面還刻有雀鳥紋，香囊直徑是5.8公分、重87公克，而考古學家打開香囊後，發現它竟運用陀螺儀原理，以唐代來說，是非常高的科技，最後透過絲路傳進歐洲。

任新來館長進一步說明，其實早在《西京雜記》就記載，香囊內放有持平環，當香囊內部發生轉動時，缽盂能始終與地面保持平行，唐代將陀螺儀原理熟練地應用於香囊，之後又傳了出去，推動歐洲航海發展，唐朝比歐洲發現陀螺儀原理早好幾世紀。