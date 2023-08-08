唐高宗與武則天的小女兒「太平公主」備受寵愛，16、17歲時嫁給薛紹，但兩人其實是表兄妹關係，婚後感情非常好，薛紹29歲時被陷害喪命，但死因眾說紛紜，先前大陸考古學家發現薛紹墓，雖然曾遭人蓄意破壞，不過其中一塊墓誌曝光薛紹的長相。

薛紹是唐高宗的親外甥，年幼時家門不幸，他由哥哥薛顗一手帶大，成年後被唐高宗相中，由於薛家門第高，與皇家門當戶對，年紀也和太平公主相近，最終成為駙馬爺，薛紹宇太平公主婚後恩愛，不過據《新唐書》記載，武則天奪權後，時任濟州刺史的薛顗加入起義隊伍反抗，不知情的薛紹遭牽連而餓死獄中。

根據大陸節目《中國．考古》報導，大陸陝西省考古研究院在西咸新區空港新城，發現一座大型唐代墓葬，根據墓誌研判，墓主人是太平公主的第一任丈夫薛紹，不過墓室及甬道已被毀壞，只剩部分磚鋪地和石棺床，而且該墓似乎曾被二次擾動，顯示破壞墓葬者並非以盜墓為目的，推測可能是想洩憤或報復。

陝西咸陽洪瀆原墓葬群考古負責人李明提到，薛紹的墓誌寫了「大唐故右武衛大將軍、平陽縣開國子駙馬都尉薛公墓誌」，還有他的兒子薛崇胤、薛崇簡，雖然只有680字，但體積並不小，上面記載他的死因為「永昌初，會兇臣薛懷義、周興等用事，倉卒遇害」，指他遭奸臣薛懷義、周興所害，對於他的長相也有描述，形容為「何彼穠矣，花如桃李」，可是官方認證的美男子。