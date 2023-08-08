大陸河南省登封市嵩山佛寺「少林寺」，在佛教文化環境中形成武術體系，吸引不少外國人前往學習。而在少林寺習武並不容易，就連挑水也是訓練之一，不過可以發現，弟子們使用的水桶都是尖底，讓人感到好奇，有人說是為了防偷懶，但其實是便於取水。

根據大陸節目《山東電視文旅頻道》報導，少林寺弟子練功時，經常可見他們把挑水當訓練，但水桶卻被設計成尖底狀，讓不少人看了很困惑，有人說是為了讓少林弟子訓練耐力和力量，因為尖底桶放在地上就會倒，表示挑水時不能放下休息，有效增加訓練難度，但事實並非如此，設計上藏有先民的巧思。

尖底水桶是利用了力學原理，取水時在水桶上綁繩子，往下放到井底或河流裡，當水桶空的時候就會橫著浮在水面上，一旦有水流進桶裡，水桶就會豎起來，使打水更加方便，並沿用至今，學者曾曝光一個民國尖底木水桶，使用柳條編製而成，還有採用鐵箍包嵌技術，當時在民間被稱為「轆轤桶」。

不過在少林寺習武確實辛苦，《南華早報》曾分享弟子們練功過程，寺內年僅6、7歲的小僧侶，為了鍛鍊肢體的柔軟度與耐力，各個將身體捲成圈，並圍住樹幹與桿子，痛苦到露出猙獰表情，師傅顏歡表示，這些孩子來少林寺練功已1年，一開始什麼都不會，在艱辛的練武過程中，變得意志力堅強，可說是小男子漢。