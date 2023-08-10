科舉是古代選拔人才的考試制度，前三名分別為狀元、榜眼及探花，不過考場上還有個不成文的規定，那就是探花不僅要學識高，還要長相俊美，唯獨清朝一位名叫劉鳳誥的獨眼考生卻是例外。面對乾隆刻意用對聯挖苦和勸退，他不僅沒有退縮，還巧妙對出了下聯，優異表現讓以貌取人的皇帝收起輕蔑的目光，破天荒封他為探花。

根據《搜狐網》報導，清朝一位名叫劉鳳誥的考生非常有才，15歲中秀才、18歲中舉人，卻因為長相醜陋，每到重要關卡就被主考官刷下來，直到28歲才打破重重險阻來到京城參加殿試。實力超群的他很快受到乾隆關注，不過進宮面聖時，身為「顏控」的乾隆還是嚇了一跳，不敢相信擁有絕妙文筆的考生，竟然長相醜陋，又瞎了一隻眼。

乾隆於是決定用對聯的方式，讓劉鳳誥知難而退，沒想到對方不僅不慌張，還一副從容淡定的樣子，讓乾隆有些許改觀，不過乾隆依舊直白念出了「獨眼不能登金榜」這一上聯，話一說出口，引起全場譁然，但多年來因為長相承受不少嘲諷的劉鳳誥卻不以為意，反而氣定神閒地對出下聯「半月依舊照乾坤」，意指自己會如那半個月亮一樣，為大清盡心盡力。

乾隆一聽，頓時眼睛為之一亮，並收起了輕蔑的態度，接著又出了一聯「東啟明，西長庚，南箕北斗，誰是摘星漢？」學富五車的劉鳳誥當即對出下聯「春牡丹，夏芍藥，秋菊冬梅，臣本探花郎。」相較於乾隆以「東南西北」的四方星宿入題，劉鳳誥以「春夏秋冬」四季名花應對，尤其是最後的「探花郎」更是一語雙關，讓乾隆激賞不已，霸氣欽點他為探花，至此大清破天荒出了個獨眼探花，讓後人津津樂道。