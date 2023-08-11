許多人都聽過「龜兔賽跑」的故事，最終烏龜憑著毅力贏得比賽，不過現實中，烏龜和實力不成正本的頂級掠食者搶食，竟然憑著一招「自殺式突圍」，再次跌破眾人眼鏡，贏得最後的勝利。

近日網路上瘋傳一段影片，一隻鱷魚和烏龜一同棲息在河邊，岸上有人朝著牠們投餵食物，沒想到當東西滾到面前時，烏龜立即以迅雷不及掩耳的速度衝上前去，雖然鱷魚起步較晚，但因為食物離牠較近，雙方乍看之下難分勝負。

只見鱷魚和烏龜同時逼近食物，但鱷魚的大長嘴完全擋住了烏龜的去路，眼看烏龜即將敗陣，殊不知下秒牠竟然不要命似的進行「自殺式突圍」，強行從鱷魚的嘴下硬鑽，確定食物叼到嘴裡之後，立刻迅速掉頭潛入河裡。至於眼睜睜看著到手的食物飛了的鱷魚，只能黯然地撇頭離去。

眾所皆知，鱷魚的咬合力驚人，即便是堅硬的龜殼都能輕鬆咬碎吞下，但這隻烏龜竟膽敢和鱷魚搶食，破天荒的罕見畫面讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「繼兔子之後，烏龜再次逆轉勝鱷魚」、「對食物的貪婪大過恐懼」；不過也有人打趣笑說「難道這池子的鱷魚特別溫柔？」、「其實鱷魚是在放長線釣大魚啦，把烏龜養肥了再吃，根本計畫通」。