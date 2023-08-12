鳥界中「鳩佔鵲巢」的例子時有所聞，沒想到竟然連黑熊也來參一腳！日前美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）發現一幕驚奇畫面，只見一隻黑熊竟然爬到樹上，佔據了白頭海鵰的鳥巢，還縮成一團打盹。對此，專家反指黑熊識貨，選上的「高級套房」既舒適又安全。

美國魚類及野生動物管理局近日在臉書粉專分享一張黑熊霸佔鳥巢的照片，研究人員在阿拉斯加州南部的軍事基地，發現有一隻黑熊蜷曲著身體，在白頭海鵰的鳥巢內安心睡午覺。畫面中可見，密集的樹枝將黑熊的身體包覆住，看起來相當舒適牢固。

該粉專指出，野生熊隻霸佔鳥巢不算罕見，過去幾年觀察到不少老鷹的鳥巢遭到黑熊襲擊，導致老鷹無法回到巢中孕育下一代。而照片中的鳥巢是研究人員於今年5月所拍攝，當時有一隻母鷹正在孵蛋，但因為黑熊入侵，導致鳥蛋被擱置無法孵化，老鷹夫婦只能在鳥巢附近盤旋徘徊。

事實上，白頭海鵰是北美洲的一種大型猛禽，翅膀展開可達2.4公尺，除了外型搶眼、是美國國鳥之外，牠們築的鳥巢也是北美所有鳥類中最大的，直徑逾2.4公尺，重量超過2噸，耐重力十足，且在這種陡峭的地方休息，也可以不受其他動物打擾；加上鳥巢中經常有老鷹叼回來吃剩的魚所散發出的腥味，更容易吸引嗅覺靈敏的野熊到訪。