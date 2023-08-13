古代皇室后妃生下孩子後，大多不會親自哺育，而是聘請乳母來代替，大陸歷史教授指出，這些乳母的工作不只餵奶、照顧皇子女這麼簡單，從乾隆時期開始，還得肩負教導皇子女滿語的責任，然而當時滿族人漢化程度加深，不但皇子女的滿語不流利，想要找到會滿語的婦人也十分困難。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清代皇室挑選乳母的條件非常嚴格，不只要乳汁醇厚，還要體貌端正、身體沒有異味，出身則限定必須是內務府旗人婦女。末代皇帝溥儀在《我的前半生》中回憶，他的乳母王焦氏在20名人選中，以體貌端正、乳汁醇厚而當選，且直到9歲因為乳母被太妃趕出宮他才被迫斷奶，不然可能哺乳的時間還會更長。

通常情況下，乳母不會在皇子女斷奶後就離開，而是繼續陪伴在他們身邊，擔任保母的角色，照顧皇子女的生活起居，引導他們的言行舉止，比如順治帝的乳母朴氏，順治帝成人後仍留在宮中，作為有經驗的保母，繼續撫育了年幼的玄燁，也就是後來的康熙帝。

除了哺育和照顧之外，從乾隆時期開始，乳母和保母們又增加了一項職責，必須教導皇子女說滿語，乾隆三十九年皇帝下令，「嗣後挑選照看阿哥等嬤嬤，著在京居住東三省侍衛官員妻室內會清語者挑選。」這是因為到了乾隆時期，隨著滿人漢化程度提高，皇族開始出現滿語危機，皇子女都不太會說滿語，所以乾隆希望能從小開啟語言教育。

只不過當時想要找到足夠的會說滿語的嬤嬤已非易事，乾隆九年六月盛京官員就曾向皇帝報告，當地實在找不到會說滿語的婦人，請求皇帝命人在黑龍江地區尋找，由此可見，會說滿語的嬤嬤在當時真的是「一婦難求」。