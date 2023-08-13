匈奴侵擾中原王朝邊境長達800年之久，漢朝和匈奴政權之間的鬥爭幾乎到了白熱化的階段，不過儘管雙方呈現敵對關係，漢人俘虜一旦落入匈奴手上，不僅不會被殺，甚至還會讓他們留在本族娶妻生子，只因背後有3大考量。

根據《搜狐網》報導，匈奴之所以不會對漢人俘虜趕盡殺絕，甚至還讓他們留下來娶妻生子，主要有3大考量，首先是透過「美人計」招攬人才，比如漢武帝時期的外交官兼冒險家張騫，在出使西域時就曾被匈奴人俘虜，還將匈奴女子嫁給他並誕下子嗣；此外，西漢使節蘇武、漢朝將領李陵也有在匈奴娶妻生子的經歷，而匈奴打的如意算盤就是儲備人才，用家庭成為俘虜的枷鎖，繁衍更多優秀的後代。

第二個考量則是將漢人俘虜視為種馬，或是當作奴隸驅使，眾所皆知，草原環境惡劣，加上戰爭頻頻，匈奴男子的死亡率居高不下，導致女多男少的情況，而冷兵器時代，最看重的就是人力，人數多寡足以左右戰爭實力，因此匈奴希望透過漢人俘虜，為匈奴增產報國以及提供勞力服務。

第三個考量則是防止不必要的戰爭，畢竟匈奴若是殺了漢人俘虜，勢必會造成更多漢人的反抗，與其將其殺死，不如留下來好好利用一番，從中學習一些漢朝文化與技術。