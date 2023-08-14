大陸湖南一隻狗狗對於用餐品質很要求，近日吃飯到一半發現飼主拿著掃把掃地，擔心食物被灰塵弄髒，立即拿上鍋蓋罩住碗，超有靈性的舉動讓網友們看了嘖嘖稱奇，大讚「這狗狗吃得很衛生！」

根據網路上瘋傳的影片可見，當時小黃狗正搖著尾巴開心地吃著飯，突然感受到飼主正在身後掃地，擔心食物被揚起的灰塵弄髒，狗狗立刻機靈地從旁邊叼來大鍋蓋，默默先將飯碗給遮住。有趣的是，狗狗還快速騰出空間，讓飼主好好打掃，打算晚點再回來好好享用自己的餐點。

比起立即填飽肚子，狗狗似乎更注重食物衛生，還自發性地對用餐品質有所要求，影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「汪：別弄髒了我的飯」、「狗狗好講究」、「太有靈性了」、「真是注重衛生的狗狗」。

不過也有人搖頭表示，「飼主太不講究了」、「飼主如果懂事一點，都不應該這時候掃地」、「真討厭，狗狗在吃飯，還偏偏挑這時間打掃」。