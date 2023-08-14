大陸一名網友近日透露，在安徽黃山拍到了神祕動物，不少人紛紛猜測是一級保育動物雲豹，就連景區工作人員也表示當地確實曾有雲豹出沒。不過專家卻表示，根據近年來的實地考察，並非什麼珍稀動物，「就是一隻大橘貓而已！」

綜合陸媒報導，大陸一名網友近日連續發布兩段影片，引來不少人關注，「黃山頂上看到的，這是什麼動物？有人說是雲豹、大山貓、猞猁…。」畫面中可見，在黃山標誌性的奇石、奇松之間，一隻黃色的不知名動物自在地跳躍行走，引來幾十公尺外的遊客圍觀，但牠卻絲毫沒有感到害怕。

影片曝光後，當地網友認為是黃山雲豹，「我們黃山人小時候見得多了」；但也有人質疑，表示近十幾年來，只有雲南和西藏曾觀測到野生雲豹出沒。對此，黃山景區工作人員指出，當地過去的確曾有雲豹在此生活，但近期並未聽過有遊客拍到雲豹，「景區人員較多，雲豹體型較小，一般不會出現在人流密集的地方。」

安徽大學動物專家虞磊則表示，近年來在黃山景區進行地面監測時，曾多次在山頂看見不少橘貓，因遊客投餵較多，所以體型相對較大，根據自身的經驗判斷，「就是一隻大橘貓而已！」此話一出，把一票網友全逗笑了，紛紛打趣調侃「胖到神秘」、「果然是十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖」、「大橘為重啊」。