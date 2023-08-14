不少飼主每天會抽空帶愛犬外出散步，不過大陸一名飼主近日分享自家柴犬的奇葩經歷，只見狗狗散步回家後，嗓子突然啞掉，一張嘴就呱呱叫，原以為是在搞怪，直到掰開嘴巴後才驚覺牠誤吞一隻青蛙，連忙將其送醫急救。

近日網路上瘋傳一段讓人哭笑不得的影片，福建一名飼主自家養了兩隻調皮的柴犬，日前帶牠們外出散步，回到家後突然發現其中一隻名叫「秤砣」的柴犬，叫聲極為詭異，有別於高頻的汪汪叫，而是突然變成低嗓的呱呱叫聲。至於另一隻柴犬看著秤砣不斷發出詭異叫聲，則全程都用關愛的眼神看著牠。

起初飼主也覺得有趣，認為秤砣是在搞怪，後來發現秤砣只要一張嘴就會冒出呱呱呱的叫聲，便上前掰開牠的嘴巴檢查，沒想到赫然驚覺牠竟誤吞了一隻青蛙，嚇得連忙將其送醫急救。果然經過檢查，獸醫在X光片上發現秤砣的胃裡已經消化了青蛙，好在秤砣平安無事，但飼主也呼籲有養狗的飼主，若是發現愛犬誤吞青蛙，務必及時送醫，否則一旦噎到，後果恐不堪設想。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「出一趟門，結果學會第二外語」、「另一隻柴犬滿臉寫滿了害怕」、「誤吞青蛙的柴柴感覺也很無奈」；也有其他飼主出賣自家狗狗的糗事，「以前我家養的狗吞下知了（蟬），結果知了叫了好幾分鐘才沒動靜，狗狗到處轉圈找聲音」。