古代不少人都希望透過科舉「當官翻身」，有些人甚至會不擇手段，只為了獲取好成績。大陸北京故宮導覽員指出，古代科舉考試以前，考官還要先審查考生的口音，但並不是因為有地域歧視，而是為了防止考生作弊。

大陸北京故宮導覽員房博指出，古代科舉考試以前，還會先審查考生的口音，稱作「審音制度」，但這項制度並不是地域歧視，而是為了防止作弊。古代考試作弊有許多方法，比如在衣服、鞋子裡挾帶小抄，或是直接請「槍手」代考，甚至買通考官、交換考卷等。

房博提到，除了上述的方法以外，還有一種容易被人忽略的作弊手段「冒籍」，也就是冒充籍貫的意思，因為從明代開始，科舉考試開始採取「分區配額制」，朝廷會根據不同地區的人口數、財富額、文化水準等條件，分配考試的錄取名額，有些考生為了增加自己的中榜率，就會冒充其他地區籍貫的考生，比如清末狀元張謇（ㄐㄧㄢˇ）就曾冒籍參加童生試。

房博表示，冒籍的人數一旦變多，當地考生的權益就損失越大，長久下來容易引發社會矛盾，因此朝廷為了維護科舉考試的制度，開始審查考生的籍貫，過程中除了設立連保制度，還增加了審音的環節，考試方法就是聽考生的口音道不道地，例如順天府地區（現京師地區）會讓考生念祖孫三代的族譜，清代乾隆十年還設置了審音御史，在審查時和考生聊聊天，聽對方說話使用的是不是道地的方言，對於冒充籍貫的考生，朝廷則會採取嚴格的懲罰措施，以維護考試的公平性。