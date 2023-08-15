美國一名攝影師今年4月到佛羅里達州一處州立公園拍攝，過程中意外捕捉到一隻鱷魚跳出水面的瞬間動作，照片上看起來就像是「輕功水上漂」，鱷魚還將上半身高高抬起，難得一見的畫面讓他又驚又喜，直言自己住在佛羅里達州50年，從未見過類似的情況。

'Never seen anything like it': Wildlife photographer captures photo of alligator launching out of water https://t.co/Z5csP0PCKZ — News 19 (@whnt) August 13, 2023

根據《福斯新聞》報導，美國攝影師史密斯（Tim Smith）今年4月前往位於佛羅里達州的米亞卡河州立公園（Myakka River State Park）進行攝影旅行，還有一名州立公園的護林員陪同，過程中史密斯捕捉到難得一見的畫面，從照片中可以看到，一隻鱷魚整個身體懸空在水面上，上半身還高高挺起，看起來就像是學會了「輕功水上漂」。

史密斯透露，當時有一群魚在靠近水面的位置活動，鱷魚發現以後，突然縱身躍出水面，稍縱即逝的瞬間被史密斯的相機定格，他和護林員看到這幕都驚訝不已，護林員表示，她從業10年從未親眼見過這樣的事情，史密斯也稱自己住在佛羅里達州將近50年，都沒有看過這種情況發生，甚至在網路上也找不到類似的畫面。

根據佛羅里達州政府觀光部門基西米體驗中心（Experience Kissimmee）指出，鱷魚為了搶奪食物，能夠依靠尾巴向上推的力量，跳出水面最多5英尺（約1.5公尺）的高度。