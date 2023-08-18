this X-ray is too crazy to be true👇🏻

🤔🤯😵/🐒🐒??🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/pH0zlBVKKh — Dr. Johnny Stewart. MD , FRCSC / RMC, CAF (@DrJonnys) June 12, 2020

美國新罕布夏州一名60歲的退休郵差法蘭克（Ray Frankfurt）將松鼠當作寵物照顧，不料某天卻撥打119求救，聲稱松鼠卡在他的肛門裡，讓電話另一頭的接線專員當場傻眼。不過當救護人員抵達現場時，卻驚見松鼠已經鑽入男子下體瘋狂撕咬，痛得對方發出地獄般的尖叫聲，肛門處露出一條松鼠尾巴，場面十分混亂。

根據美國網路論壇上的消息指出，這起事件發生在2018年，原本接線專員以為是惡作劇電話，但法蘭克淒厲的哭喊聲讓存疑的接線員仍舊派救護車前往。沒想到救護人員抵達後，果然在浴室內看見全裸的法蘭克痛得滿地打滾，肛門還露出一條松鼠尾巴，而活生生的松鼠正不斷在他的體內掙扎和撕咬。救護人員事後想來餘悸猶存，直言「那傢伙看起來像是活在地獄中」。

法蘭克當下被緊急送往沃爾夫伯勒鎮（Wolfeboro）的哈金斯醫院（Huggings Hospital），醫師將松鼠取出後，發現他有嚴重內出血，好在經過2小時的手術總算穩定下來，不過松鼠未能逃過一死。

儘管法蘭克的經歷看似離奇，但當時美國每年有超過5000人因為肛門卡異物而住院，其中平均有19件與小動物有關，多半是魚，也有蛇、老鼠等小型囓齒類。據美國衛生與公共服務部門資料顯示，法蘭克是2007年以來第一個松鼠卡在肛門的人，但他拒絕回應此事。