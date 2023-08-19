古代封建社會，女子地位卑下，一夫多妻更是常態，不過大戶人家的男子除了妻妾成群之外，身邊還有特殊的「通房丫鬟」，專門在夫妻過夜時於床邊伺候，有時還要幫老爺暖床，甚至起床後還要充當「痰盂」，處境悽慘。

根據《搜狐網》報導，通房丫鬟顧名思義就是她的房間與老爺房間相通，為的是能全天候貼身照顧主人，除了日常生活所需，更多的是解決性需求。而通房丫鬟又分為兩種，一種是大戶人家少爺的貼身丫鬟，除了侍奉小主人的生活起居，還要充當其性啟蒙老師，幫助少爺解決生理需求，也在婚前積攢更多性經驗。

另一種則是跟隨小姐嫁到男主人家的丫鬟，她們多半是小姐在娘家時的貼身丫鬟，到了男方家後從此要服侍兩位主子。值得注意的是，她們會在小姐大婚之前先被派到男方家小住幾天，在了解男方為人及其家庭狀況之外，還要替小姐「提前驗貨」，就怕對方雄風不振，最後女方家人會根據匯報情況，決定是否嫁女或是退婚。

因為近水樓台，通房丫鬟和主人的關係走得最近，地位也是所有丫鬟中最高的，一旦被老爺看上甚至有機會轉為妾室，從此不再過著下人生活。不過也有命運悲慘的，像是明朝奸臣嚴嵩的兒子嚴世蕃每天早上起床，就會讓通房丫鬟跪在地上充當「痰盂」，甚至要求將痰吞下去，惡劣行徑令人髮指。