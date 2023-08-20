為了探討藥物或是治療方法對人體的安全性及有效性，藥物試驗是非常重要的一環。大陸湖北省一名男子前陣子參與了一項藥物試驗，原以為躺著就能賺錢，沒想到藥物副作用愈發嚴重，甚至出現陽痿症狀，讓他崩潰直呼「家庭已經不和諧了，老婆現在想跟我離婚。」

綜合陸媒報導，湖北一名潘姓男子在網路上看到一則藥物試驗的招募訊息，高達7000人民幣（約新台幣30000元）的補償金讓他相當心動，為了增加收入，半年內參與了3次藥物試驗。潘男指出，由於前兩次的試藥結果，身體沒有感受到任何異常，所以覺得透過藥物試驗賺錢很輕鬆。

怎料第三次試藥時，潘男身體卻陸續引發多項副作用，包括頭痛、腰痛、睡眠品質不佳以及身體燥熱等，更可怕的是還出現陽痿症狀，且情況愈發嚴重，讓他後悔莫及，崩潰表示「一個正常人去做，突然就變不正常了」、「老婆現在想跟我離婚」。他控訴，當時招募人員只簡單告知，試藥會出現1～2個月的副作用，如今2個月過去，副作用還沒消失，「現在醫院說這個藥的副作用消除需要5～8個月，甚至特殊情況的話需要1年多。」此外，同組試藥人員身體也普遍出現了不良反應。

對此，院方表示副作用因人而異，願意為受試者提供相應的藥物緩解症狀，但潘男不領情，直言「當初試藥前沒告訴我們是這樣的副作用」。目前武漢市江夏區衛生健康局已經介入調查。