過去台電經常因為鳥、松鼠、猴子等動物誤觸電力設備，導致臨時性停電，無獨有偶，美國紐澤西州一處小鎮近日也無預警停電，起因卻是一條「從天而降」的魚，當地警局還有模有樣地公佈照片，讓不少人哭笑不得。

根據《紐約郵報》報導，紐澤西州賽爾維爾（Sayreville）部份地區12日突然無預警停電，受影響用戶將近2100戶，好在經過2小時後，電力總算正常運作。不過當地警方及電力公司調查發現，導致停電的竟是一條「從天而降」的魚，因為砸壞變壓器，導致變壓器爆炸而釀禍。

至於為何魚會從天而降，賽爾維爾警局推測，很有可能是「魚鷹」獵捕成功後，在叼著魚返回巢穴的途中不慎「嘴滑」，結果魚不偏不倚砸在變壓器上。

事後警方還以幽默詼諧的方式，在臉書粉專上公開「嫌犯」素描和「受害者」的照片，並發文寫道「這次停電為許多居民帶來不便，但我們依然要紀念這次事件中的受害者，Gilligan（指死掉的魚）生前工作勤奮又顧家，還是數千萬孩子的父親」、「如果民眾看到嫌犯（指魚鷹）請勿自行逮捕嫌犯，即使嫌犯身上沒有帶武器，牠還是很危險的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「從來沒聽過那麼離奇的事」、「這是水生動物的恐怖攻擊嗎？」「有夠離譜」、「我到底看了什麼」；也有不少人直誇員警的貼文幽默感十足。