古代皇室享盡榮華富貴，不少人都渴望能成為其中一員，讓自己少奮鬥20年，然而唐朝的男人幾乎「聞駙馬色變」，對於迎娶公主不但沒興趣還有些畏懼，最主要的原因有兩個，第一是在婚姻當中處於弱勢地位，第二則是仕途毫無發展空間，除此之外，在唐朝共100多名駙馬中更有20人遭處死，讓人不害怕也難。

根據《國家人文歷史》報導，整個唐朝有出嫁紀錄的公主共有100多位，但在歷史上留名的駙馬卻只有兩人，分別為唐高祖女兒平陽昭公主的丈夫柴紹，以及唐代宗女兒昇平公主的丈夫郭曖，然而他們的成就都與「駙馬」這個身分沒有關係，相反地在100多位駙馬當中，被處死的多達20人，堪稱是「高危職業」。

在唐朝，公主擁有開府的權力，駙馬變成必須遵守三從四德的一方，若公主死了得守喪三年，在私生活方面，駙馬也失去納妾的權利，公主卻相當自由，甚至還有公主「強嫁」駙馬的案例，武則天女兒太平公主的丈夫武攸暨原本已經結婚娶妻，武則天為了讓女兒嫁給他，毫不猶豫地殺掉了他的元配妻子。

至於政治方面，駙馬通常只是公主的附庸，且他身後的整個家族並不能因此得到保障，對於家族在政治上的錯誤毫無豁免權，例如太平公主的第一任丈夫薛紹，因為兄長捲入反武則天叛亂，便被下獄餓死。雖然皇室依然會授予駙馬一個閑散的官職，表面上品級看起來還不錯，卻難以升遷，仕途之路幾乎毫無發展空間。

因此在當時，迎娶公主的「CP值」變得非常低，不僅對政治有所追求的人會敬而遠之，對一般人來說也不再具有吸引力，甚至讓人感到畏懼，比如薛家早在知道薛紹要成為駙馬之前，內心的恐懼就大於驚喜。