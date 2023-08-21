現代人喜歡養寵物作伴，不過國外一名體型壯碩的男子曬出和「愛犬」合照時，卻讓不少人驚掉下巴，尤其是當他盤腿坐在地上時，愛犬卻足足高出2個頭，身形也比男子還要壯，驚人對比照曝光後引爆網友熱議，不少人直呼「這根本不是狗，而是養到巨狼了吧！」

推特一名網友近日在帳號「azamuni_Roku313」分享和愛犬「諸神黃昏」（Ragnarok）的合照，只見他盤腿坐在地上，而他的愛犬同樣比鄰而坐，不過讓眾人錯愕的是，狗狗竟然高出男子好幾個頭，且身形異常壯碩。

照片曝光後網友紛紛留言直呼，「從來沒看過這麼大隻的狗」、「這是養到狼了吧」、「確定真的是狗嗎？這體型太誇張了」。此外，也有人質疑狗狗之所以看起來這麼巨大，是藉由錯位拍照所致，但男子否認並強調照片沒有進行後製加工，「諸神黃昏的體型是千真萬確的！」

男子也提到，愛犬身高將近100公分，外出經常引來側目，甚至懷疑他養了一隻「狼王」，事實上這話只說對了一半，因為愛犬的品種特殊，是一隻混有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬及狼血統的狼狗，「儘管如此，諸神黃昏終究只是一隻狗，只是體型稍微大了點，但牠個性十分溫和，經常跟我撒嬌」。