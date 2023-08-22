大陸湖北省考古所在2007年對荊州發現的漢代古墓進行搶救性挖掘，意外發現裡面存放的陪葬物，在地下水2000多年的浸泡下都保存得完好如初，不過弔詭的是，當考古人員揭開墓主人棺木上的絲織品後，發現棺蓋上竟浮現出一個灰白色的人影，引發各界猜測，還有人稱是「靈異現象」，不過成分分析結果顯示，這其實只是絲織品腐爛後造成的霉斑而已。

根據陸媒報導，2007年11月，湖北荊州一處施工地發現一座罕見的漢代古墓，被命名為「謝家橋一號墓」，消息傳出後吸引眾多盜墓賊前來，湖北省考古所為了防止古墓遭到破壞，於是進行搶救性發掘，未料這座古墓保存良好，裡面的陪葬品泡在地下水中長達2000多年，因此得到很好的保護，漆木器光亮如新，青銅器器型完整，大棗、板栗等食物也清晰可辨。

處理完周邊的陪葬品後，考古人員將目光放向了存放棺木的槨室，驚奇地發現上面鋪有好幾層的棺罩，也就是古代所稱的「荒帷」，此前只有在先秦時期的文獻中看過相關記載，2004年曾在另一座古墓中找到殘跡，而如今能發現仍保持絲織物狀的荒帷，讓大家都興奮不已。

考古人員小心翼翼地揭開4層荒帷和最底層的竹席後，驚覺棺蓋上竟出現一個詭異的灰白色人影，消息一出頓時引發各界猜測，有人認為它是墓主人的畫像，描繪的是一名威武雄壯的將軍，還有人稱它是墓主人的投影，屬於靈異現象。

荊州博物館副館長楊開勇指出，在晚期的明代墓葬中，會在棺底做一些雕刻，像是北斗七星等圖樣，戰國墓則是在墓主人身下放置靈床，但至今沒有看過一個朝代的墓會在棺蓋上雕刻、彩繪，如果真的要彩繪，也應該有具體的細節，而不是只有一個灰白色的模糊輪廓。

考古人員將棺木帶回實驗室後，對灰白色的人影進行成分分析，結果顯示這只是一大片霉斑，楊開勇也表示，這確實就是隨葬的絲織品腐爛之後發霉，再印到棺蓋上的痕跡。