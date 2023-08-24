大陸浙江一名31歲女子13年前與丈夫結婚後，陸續生下9個孩子，儘管經歷多次分娩，但仍保養得宜，由於丈夫事業有成，她還曾被質疑生小孩是為了錢，但該女子則表示，其實是不想浪費丈夫的基因，更希望繼續生子湊齊十二生肖。

根據《搜狐》報導，31歲田東霞在高中時遇到丈夫趙萬龍，起初她想將注意力放在學業上，但面對趙萬龍的溫柔攻勢，最後她還是答應交往，兩人畢業後考上同一所大學，但沒多久她就懷孕了，隨即舉辦結婚，之後陸續生下2個孩子。

趙萬龍不久便著手創業，從父母手中拿到一點資助，雖然每天都忙到很晚，但妻子田東霞也會從旁協助，把家裡打理好不讓丈夫操心，趙萬龍原本不想再生子，希望讓妻子好好休息，未料田東霞喜歡熱鬧氣氛，不想浪費丈夫的基因，因此又開始備孕。

田東霞與丈夫在2016年迎來第4個孩子，之後陸續生下5子，為了照顧孩子起居，他們還請了6名保姆，田東霞曾曬出生活照，有眼尖網友發現，她家豪宅每坪要價人民幣6萬元（約新台幣26萬元），總共幾百坪，表示生活過得很富裕。

田東霞連生9子的消息曝光後，不少人質疑她是為了錢，但田東霞不僅是家庭主婦，平時還會幫忙處理丈夫公司的日常運營，她曾透露，雖然平常有保姆幫忙照顧起居，但在孩子教育方面她都親力親為，有時覺得累卻也很快樂，「而且我老公的基因太好了，不多生幾個真的可惜啊！」