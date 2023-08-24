這幾年野火事件不斷，無論是夏威夷毛伊島（Maui）野火燒毀城鎮的驚駭畫面，或是加拿大西部卑詩省野火失控，導致許多北極圈邊緣小鎮撤離，皆顯示了人類面對大自然反撲的渺小無能。西非喀麥隆過去也曾發生「一夜滅村」的慘案，導致逾1700人身亡、3500隻牲畜離奇暴斃，詭異的是死者生前沒有掙扎跡象。事後調查發現，這一切跟當地一座火山湖有著密不可分的關係。

根據英國《每日星報》報導，這起慘案發生在1986年8月21日，當晚9點多左右，村民們聽到宛若雷鳴的低沉轟隆聲，隔天一名倖存者醒來後，發現親友全死光了，就連牛、羊、狗等牲畜也無一倖免。當局深入追查發現，該村落之所以一夜滅村，導致逾1700人身亡、3500隻牲畜離奇暴斃，跟當地一座名為尼奧斯湖（Lake Nyos）的火山湖有關。

原來當晚受到尼奧斯湖底下仍然活躍的火山影響，160萬噸的二氧化碳和高濃度甲烷大量噴發，悄無聲息地窒息了所有生物。

對此，專家表示此現象為「湖底噴發」，又稱「湖泊噴發」，當溶解在湖底的二氧化碳遇到地震、山崩等震動時，就如同搖晃過的碳酸飲料被打開，瞬間噴出大量二氧化碳氣體，造成野生動物、牲口及人類窒息而死。

事實上，非洲有名的「殺人湖」不只尼奧斯湖一個，同在喀麥隆（Cameroon）的莫瑙恩湖（Lake Monoun）1984年也曾因為湖底噴發，造成居住於湖邊的37人窒息死亡。

為了避免憾事再度上演，科學家們分別在尼奧斯湖與莫瑙恩湖安裝了排氣系統，同時建立多個監測站，目的是降低湖底下的二氧化碳濃度，減緩進一步噴發的風險。