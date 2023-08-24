大陸考古團隊經過5年的挖掘，位於江西省南昌市新建區大塘坪鄉的漢代「海昏侯墓」在2016年重見天日，考古學家除了在棺木中發現許多珍貴的陪葬物品，包含玉觹、玉管、琥珀臥虎，還有浴肛塞、瑪瑙鼻塞等物，不過最特別的還是上千年都沒有腐壞的滿口「帝王牙齒」，被考古學家認為是海昏侯墓中的重大發現之一。

大陸《央視》紀錄片《探索發現》揭露了海昏侯墓考古發掘現場，海昏侯劉賀的棺柩被帶回實驗室，考古人員針對劉賀遺體面部的一塊玉璧進行清理，推測這應該是皇宮內的物品，而玉璧表面有一層黑色物質，似乎為當時包裹玉璧的絲織物，只是存放上千年早已腐朽。

玉璧之下還有一塊漆面罩，長約46公分、寬約43公分，照理來說，只要將漆面罩揭開就能看到劉賀的臉，眾人卻發現他的臉上以及身上還有大量的玉璧，且採疊壓式擺放，大陸中國國家博物館研究員信立祥指出，古人認為玉是個好東西，不但能防止屍身腐爛，還深信能讓靈魂永存，甚至某天能達到「死而復生」的效果。

考古人員對臉部的玉璧近距離拍攝，未料竟意外發現兩排牙齒，也是大陸考古史上迄今為止唯一留存下來的帝王牙齒，且數量還不少，儘管劉賀的骨骸已經朽毀嚴重，牙齒卻能保存上千年不腐壞，讓考古人員都驚奇不已，直呼這是一大重要發現，有機會透過牙齒進行DNA基因分析，更加了解劉賀的詳細資料。