日本一位上班族近日翹班偷懶，意外害公司的公務車被大火燒毀，不過就在他忐忑地向老闆交代實情後，結局卻出乎他的意料之外，消息一出隨即掀起網友熱議，大讚「老闆的決定很了不起！」

綜合日媒報導，日本一位上班族「@imuncho1616」在推特發文透露，日前在上班時間開著公務車，偷偷翹班跑去打柏青哥，車子則停在店家的停車場。沒想到不久卻發生嚴重大火，導致停車場內超過百輛的車子被燒毀，最終消防單位出動20輛消防車才將火勢撲滅。

自知闖禍的原PO抱著被開除的覺悟，忐忑不安地向老闆如實交代整件事情的來龍去脈，一開始老闆還反應不過來，以為是什麼整人計畫，直到看見事發影片，並且得知原PO的貼文引起廣大迴響後，不但不追究，還認為這是個不錯的宣傳機會，索性將這次的車損當成宣傳費，原諒了這起過錯。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚，「老闆的決定很了不起」、「是個會因為員工選擇開誠布公，而體諒對方的老闆，實在是太棒了」。值得注意的是，由於原PO的公司是與汽車銷售、租賃有關的行業，事件發生後公司接到了不少詢問電話，其中不乏在停車場火災中遭受損失的車主們。至於原PO在獲得老闆原諒後，也決心努力工作，用銷量彌補自己犯下的過錯。