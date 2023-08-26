明朝錦衣衛是特務機構，直接聽命於大明皇帝，他們權力極大，不但能主動偵查案件、審判犯人，就連皇親國戚都可以直接抓捕，輝煌時期錦衣衛的人數更達到15萬之多，權力一度大到連東廠和西廠都要對其低頭。不過隨著明朝滅亡，外界不禁好奇那些令文武百官聞風喪膽的錦衣衛去哪了？事實上，除了戰死沙場、逃命自保，還有一人帶頭投降歸順了滿清。

根據《搜狐網》報導，明太祖朱元璋為了加強中央集權，一手催生出了錦衣衛，專門負責皇帝的安全，並且只為皇帝效力，與東廠、西廠三足鼎立。值得注意的是，錦衣衛手中握有司法權力，包括監視朝野、逮捕罪臣、秘密審問、承辦獄案以及收集軍情，等於掌握了絕對的生殺大權，令文武百官聞之色變。

然而隨著權力不斷擴大，錦衣衛濫用職權、貪贓枉法、非法凌虐的行為也漸漸浮上檯面，朱元璋為了遏止歪風，於是下令廢除了錦衣衛，還把刑具全都燒掉。但明成祖朱棣登基後，為了加強皇權，又恢復了錦衣衛，將其作為自己的耳目，並得到空前發展，嘉靖年間錦衣衛的人數達到了15萬之多，權力更是一度大到連東廠和西廠都要對其低頭。

然而到了明朝末期，當闖王李自成攻入京師後，這些錦衣衛除了戰死沙場、逃命自保之外，其餘皆在錦衣衛頭領駱養性的帶領下投降歸順了滿清，駱養性也被任命為天津總督。清廷入關後，不僅將明代所有機構都收歸名下，同時繼續沿用錦衣衛的官名，但陸續取消了偵緝等職責，主要負責皇帝的安全，後來又改名為「鑾儀衛」。自此，明朝存在了近300年的錦衣衛才算真正消失在歷史的舞台上。