眾所皆知，清朝是封建史上最後一個王朝，由愛新覺羅家族創立，因「愛新覺羅」在滿語中意指「像金子一樣的姓」，加上滿族又是女真人的一支，女真人在宋朝時期曾建立了稱霸一方的金國，所以最初定國號為「後金」。不過為何皇太極又將國號改為「清」，民間主要有3種說法，其中最為人所信服的是跟統治漢人及五行之說有關。

根據《搜狐網》報導，皇太極之所以要將國號「後金」改為「清」，有一說是為了入主中原做準備，只因皇太極在入關前察覺，中原百姓對於兩宋時期的金國非常厭惡，尤其是「靖康之恥」更是讓漢人咬牙切齒，為了入關後能更好統治，加上滿語中「金」和「清」發音差不多，所以他便改「大金」為「大清」。

第二種說法是為了紀念青馬，傳說努爾哈赤被遼東總兵李成梁打敗後，騎著一匹青色戰馬連夜逃走，後來戰馬中箭而亡，努爾哈赤卻死裡逃生，便對著戰馬說「如果將來我有幸得了天下，那麼我就會取國號為大青」。而皇太極把國號改為「大清」，就是為了兌現當年父親的承諾。

第三種說法則跟五行相生相剋有關，清朝原為後金，而明朝的「明」字有個「日」，在五行之中，日屬火，火剋金，所以為了在五行上占得優勢，皇太極便把國號由「金」字改為帶水的「清」字。