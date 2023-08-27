大陸四川一名男子近日開車行經山邊公路時，目睹巨大落石從山上滾落，險些將他壓成肉餅，嚇得立即倒車，然而過程中又接連遇到2次落石，只要晚一秒後果就不堪設想，生死一瞬間的驚險畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，這起事件發生在24日，家住四川宜賓的李男駕車上班途中正下著雨，車外山景煙雨濛濛，根據行車紀錄器畫面顯示，李男開到距離隧道口不遠處時，突然一顆巨石從山上急速滾落，重擊路面後又持續往懸崖邊滾下，過程中還夾著著泥土，嚇得他立即踩煞車，同時道路旁的樹木也應聲倒下。

李男見狀連忙倒車，不料這時又接連砸下2顆巨石，而且全都砸在他剛剛經過的位置，把他嚇得不輕。影片中可見，從山上滾落的巨石在重力加速度的作用下，不僅將路面砸出凹洞，還留下許多碎石。

死裡逃生的李男事後仍餘悸猶存，坦言這條路走過許多遍，從來沒遇到這麼駭人的情況，推測可能是下雨導致土石鬆動，由於擔心會發生土石流，他當時一刻也不敢停留，立即加速離開，大約半小時後，雨停了才重新開車通過。