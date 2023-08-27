許多警局會培訓工作犬，進而更有效地處理案件，大陸微博上就有網友翻出警犬學校先前的公告，內容指出將公開競價出售一批淘汰警犬，讓不少人震驚原來有管道可以買到淘汰犬，但同時也感嘆「狗生好難」，警犬養成不易。

大陸一名網友翻出警犬技術學院先前發布的「淘汰犬出售」公告，明確指出這批有54隻考核淘汰的受訓犬，將於特定日期進行公開競價，起標金額為人民幣200元（約新台幣873元），每次加價為50人民幣及其倍數，價高者得標。

根據拍賣清單上的資料顯示，這批淘汰警犬包括德國牧羊犬、馬犬（比利時瑪連萊犬）、德荷雜犬，淘汰原因則有膽小、長毛、體小、年齡大、不咬、興奮性低等，讓不少網友紛紛調侃「公務犬」的競爭及標準相當激烈，直言「狗生好難」、「考公職失敗」。

另外也有專業網友解釋，警犬淘汰中的「不咬」是指對訓導員指定目標沒反應；「膽小」指的是不敢蒙眼爬200公尺程度的繩索；「外仰制」是容易受外界干擾；「錘系血統」是混血培育出來的狗狗，由於不夠細長健美，整體上重心會集中在頭部，不適合工作。但這些都是警犬標準，對於一般民眾飼養上來說沒有太大影響。