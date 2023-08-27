在火藥還沒發明的冷兵器時代，幾乎都是短兵相接及近身攻擊，屍橫遍野是常有的事，古代帝王為了鼓勵戰士剿滅更多敵人，甚至不惜用金錢誘惑，以斬首來論功行賞。不過當中原士兵遇上了成吉思汗所帶領的蒙古鐵騎，這招就不管用了，因為成吉思汗為了搶回自家戰士遺體，下了一道奇葩命令，導致中原士兵在統計軍功時，無法準確為將士們記功。

根據《搜狐網》報導，成吉思汗因為不忍蒙古騎兵的遺體遭敵人褻瀆、侮辱，甚至取下首級，落得死無全屍的下場，便下令士兵們要將戰友遺體帶回，不能落入敵人手上。但在瞬息萬變的戰場上，保命都來不及了，要再帶上屍體實在太過累贅，蒙古士兵也無暇顧及。

為了提高士兵的積極性，成吉思汗便下令「若奴隸能將戰士的屍體帶回，可立即獲得自由，並得到戰死士兵的牲畜；若蒙古人奪回戰士的屍體，不僅能獲得他們的牲畜，還能獲得他們的妻妾。」最終在利益的驅使下，蒙古士兵帶回戰友屍體的熱情也隨之高漲，甚至為此發明了許多套索工具，能迅速將戰友屍體搶回。

這也養成蒙古士兵在戰爭中時刻注意著戰友屍體的習慣，絕不輕易讓給敵人；加上蒙古人每次出征都會攜帶2～3匹戰馬，家庭富裕的甚至擁有5匹戰馬，使得他們有足夠的畜力來運送戰友屍體。不過也因為如此，導致中原士兵在統計軍功時，無法準確為將士們論功行賞。