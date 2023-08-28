秦始皇陵是重大的考古發現之一，更有「世界第八大奇蹟」之稱，不過雖然我們現在看到的兵馬俑幾乎都呈現土褐色，但其實它們原本是五顏六色的，遇到空氣氧化後才褪色，然而秦始皇崇尚黑色，為何這些兵馬俑的軍服不是黑色的呢？其實是因為秦朝並不會統一發放軍服，秦軍身上穿的全是自備的服裝。

根據《國家人文歷史》報導，以兵馬俑幾尊還存有色彩的軍士俑為例，在二號坑T4試掘方出土的一尊高級軍吏俑保有較完好的彩繪，它身穿雙層深衣（古代服飾），外層為深紫色、內層為朱紅色，下半身穿粉綠色長褲，頭冠和鞋子皆是黑褐色；另一尊中級軍吏俑上身則穿綠色深衣，下穿紅色長褲，頭冠和鞋子為黑色；另外從T2掘方出土的高級軍吏俑，上身穿著粉紫色深衣，下穿粉紅色長褲。

除了上述所說的3尊軍士俑，還有其他殘留彩繪的兵俑，衣服的顏色也不盡相同，大多數的鎧甲呈赭色（類似紅褐色），甲上邊綴的繩帶則有白、中黃、橘黃、黑等顏色，至於袍服更是五顏六色，紫、粉紫、朱紅、粉紅、綠、粉綠、藍、黑等顏色皆有。

大陸秦陵考古學者袁仲一指出，秦軍並沒有統一服裝顏色，步兵、騎兵、馭手都沒有屬於各自兵種的顏色，因此就算身處同一兵種，大家身上的顏色也是五花八門。報導指出，秦軍還是有穿黑衣黑甲的，但人數不多，背後最主要的原因就是朝廷沒有統一發放軍服，而是軍士個人自備，這種情況一直延續到西漢初年才有明顯改變。