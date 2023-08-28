許多人對於邊境牧羊犬並不陌生，但懂得如何牧羊的貓卻很少見，大陸微博上瘋傳一段影片，只見兩隻白貓的看家本領竟然是率領上百隻羊外出放牧，還能俐落整隊，讓網友打趣笑說「根本是披著貓皮的邊牧」。

大陸一位名為「呼倫貝爾杜」的網友，家中飼養了兩隻白貓，且混有英國短毛貓血統，有趣的是這兩隻貓跟一般的寵物貓不一樣，骨子裡似乎流著牧羊犬的基因，不僅馴服了家中數百隻羊，還能俐落整隊。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻白貓趾高氣昂地走在羊群隊伍前方，當牠走快的時候，羊群就加緊腳步，當牠走慢的時候，羊群也隨之放慢速度；看到有綿羊落單，另一隻白貓還會將其趕回羊群隊伍內。

影片曝光後，吸引逾230萬網友觀看，紛紛留言打趣笑說「古有牧羊犬，今有牧羊貓」、「這是披著貓皮的邊牧啊」、「那張臉比牧羊犬還跩，排場有夠大」、「幾百隻羊給兩隻貓管，還能管到滴水不漏，這兩隻貓是真的有本事」。