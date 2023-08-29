歷史上留存下來的史書大多以文言文書寫，讓人不免好奇，古人難道連平時說話也都使用文言文嗎？事實上，古人口頭表達使用的語言，在先秦時代仍和文言文差不多，直到兩漢時期才出現差異，唐宋時期以後的對話更是近似於現代口語，就連皇帝和群臣談論正事時，也不再使用文言文。

根據《國家人文歷史》報導，大陸語言學家王力在《古代漢語》中指出，文言是以先秦口語為基礎而形成的上古漢語書面語言，以及後來歷代作家在仿古作品中使用的語言，由此可知，文言是一種規範化的書面用語，而文言文則是以文言寫成的文章。

但文言文也不是一出現就是書面用語，事實上學界普遍認為，在先秦時期的文言文和口語表達是一致的，直到兩漢時期才逐漸有了差距，且文言發展跟不上口語的速度，兩者之間的差異就越變越大。

唐宋時期開始，在大眾口語的基礎上又逐漸形成了新的書面語「白話」，不過在眾多知識份子眼中，文言文繼承了前代名士遺風，且更言簡意賅、極具格調，相較之下，白話文顯得較為囉嗦、毫無文采可言，被當時的文人認為上不了臺面，因此他們堅持使用文言寫作，透過提高閱讀門檻來體現文化的高低差異，會讀寫文言文，成為了「讀書人」的一種身分象徵。

所以先秦時期的君王和朝臣談論正事時，講話使用的表達方式應該與文言文差不多，但從唐宋開始一直到明清時期，皇帝和朝臣的對話變得越來越簡單直接、通俗易懂，近似於現代使用的口語，像是康熙帝批閱奏摺時給予的回覆，「知道了，此事奏明的是，爾再打聽還有什麼閒話，寫摺來奏。」就十分淺顯易懂。