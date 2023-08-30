古代不少人歷經「十年寒窗苦讀」，只為了靠科舉翻身、光耀門楣，不過應試競爭激烈，就算很會讀書，也不一定能順利當官，因為古代其實也是個「看臉」的世界。在唐朝就算通過了科舉考試，也要經由吏部選拔，如果長相不符合當時的審美標準，就會痛失當官的機會，明朝也將長相視作考試的加分項目。

根據《國家人文歷史》報導，在古代部分朝代，錄取官員的條件還包含「顏值」。漢武帝時期設有學官「五經博士」，成為博士的弟子可免除賦稅，但想成為弟子並不容易，首先得年滿十八歲，再者必須符合「儀態端正」的條件；在唐朝，除了考過科舉考試，還得通過吏部的選拔，才能獲得做官的資格，而吏部挑選人才的條件共有四點，分別為「一曰身，體貌豐偉；二曰言，言辭辨證；三曰書，楷法遒美；四曰判，文理優長。」如果長得不符合審美標準就只能痛失當官的機會。

到了明朝，明太祖朱元璋在選拔狀元時，會將顏值視為加分項目，只有長得端正好看，才能代表朝廷的威嚴、帝國的顏面，比如明朝第一任狀元吳柏宗，其實他在殿試的成績並不是最好的，而是山西籍人郭翀（音同衝），根據《罪惟錄·科舉志》記載「郭翀第一，貌寢，改伯宗。」因為郭翀其貌不揚，最終長相端正的吳柏宗才得以突破重圍，由此可以得知，就算到了明朝，選狀元也是要看顏值的，才華橫溢並不是最後的標準。

而《梨視頻》也曾報導，清朝乾隆十七年，朝廷制定了一項特殊的制度「大挑」，在每次會試後舉辦，只要是在科舉中三科未中的舉人，就會由吏部依照外型和應對能力挑選，一等以知縣補用，二等以教職補用。

至於吏部對外型的挑選標準，據傳是按照「同田貫日氣甲由申」這八字訣，其中「同」為長方臉型、「田」為方形臉、「貫」為頭大、身長、腿直，「日」則為身材勻稱；而這8字訣又被分為3個等級，同、田、貫為一等，日為二等，剩餘4字則全數淘汰。