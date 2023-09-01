古代封建社會，皇帝除了擁有至高無上的權力，還有後宮佳麗三千，看似威風凜凜、霸氣十足，但北宋皇帝宋徽宗堪稱史上最慘皇帝，不僅妻女遭到敵國凌辱，自己死後還被煉成了燈油。

根據《搜狐網》報導，宋徽宗本名趙佶，是宋朝的第八位皇帝，因沉溺於後宮的男女情愛而無心政事，公元1126年發生靖康之亂，金人攻陷汴梁城，將皇宮內的皇親貴族，包括宋徽宗、宋欽宗、朱皇后等人一併被帶回了金朝，數以千計的俘虜，其中有大半女子在路途中死去，或是因為不肯屈服於金兵的侵犯而遭到殺害。

抵達金朝京師會寧府時，金人還舉行了名為「牽羊禮」的受降儀式，意即所有俘虜都必須赤裸上身披著羊皮，並在脖子上繫繩，像羊一樣被人牽著四處遊蕩，有「任人宰割」之意，羞辱意味極高。宋欽宗的老婆朱皇后因為忍受不了如此奇恥大辱，當夜便自盡了；其他嬪妃則淪為娼妓。

此後，宋徽宗及宋欽宗分別被「封」為「昏德公」與「重昏侯」，不斷受到金人羞辱、折磨，徽宗更一度想要尋短，好在被欽宗及時發現；後來兩人被移至均州，重病的徽宗不久就撒手人寰。

據傳，宋徽宗的屍體被金人放置於石坑上焚燒，等到半焦時，用水將火滅掉，接著再把屍體丟進坑裡，藉此煉成燈油；宋欽宗眼看父親死後還遭受凌辱，本也想跳進坑裡，但金兵早一步將其捆住。徽宗死後，欽宗繼續遭受金人折磨，最終也慘死在北方。