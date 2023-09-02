北京故宮是明清時期的皇家宮殿，又稱「紫禁城」，大小宮殿70多座，門口擺放了不少石獅雕像，特別的是石獅嘴裡還含著一顆圓球，然而究竟石球是怎麼放進去的，讓不少人摸不著頭緒。對此，歷史學者坦言背後大有學問，也富含一特殊用意。

在古代，石獅子一直代表著祥瑞，還有辟邪納福的寓意，無論是皇宮、寺廟或是官府衙門都隨處可見，特別的是石獅子嘴裡含著一顆圓球，之所以無論怎麼撥弄都取不出來，背後蘊藏古人的大智慧。

大陸歷史學者紀連海指出，古人在雕刻石獅子的時候，口中的那一部分並不會全部雕完，而是將剩餘的石料打磨成一個圓球，再將圓球徹底與獅子分離，直到打磨成足以在嘴裡來回滾動，又不至於掉出來的大小，才算大功告成。不過此舉相當費時，所以後人乾脆先提前將石球分成兩半，再放到獅子嘴裡用膠水黏好，或者在獅子刻好後，將獅子的門牙打掉，把球放進去後再將門牙黏上。

紀連海表示，獅子是外來物種，西域大月氏國把一隻金毛獅子作為禮物進貢給漢章帝，讓漢章帝大為驚喜，於是便把獅子當成宮裡祥瑞的猛獸，並命人刻成雕像放在各宮門口。之所以在石獅嘴裡放球，壓住其舌頭，則是在警示宮人們不要在背後亂嚼舌根，以免惹禍上身。