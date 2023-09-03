大部分父母希望替孩子取個好名字，有些會引經據典，有些則求助於算命師，不過先秦時代的古人對於取名並不如現代講究，起初名字取用天干，後來在孩子身上發現什麼特徵就以該特徵命名，因此出現不少奇葩名字，比如周朝的晉成公，因為屁股上有一塊黑色胎記，而被取名為「姬黑臀」。

根據《國家人文歷史》報導，周朝以前的古人對於取名字還沒什麼講究，比如夏商時期的君王，尤其是商代，取名大多都從十個天干中找一個字，包含甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，像商代最後三個君王的名字分別為文丁、帝乙、帝辛，其中帝辛就是歷史有名的商紂王。

到了周朝，因為人口大增，十天干拿來取名已經不夠用，所以開始出現各種奇葩逗趣的名字，像是晉成公的本名為姬黑臀，源於出生時他屁股上的一塊黑色胎記，鄭庄公的本名為姬寤生，寤生的意思是難產。貴族的名字都已經取得如此隨意，普通百姓就更不用說了，豬兒、狗兒等名字都成了當時的「菜市場名」。

後來禮制逐漸完備，人們取名字才開始變得正式。西元前706年，魯國國君打算替新出生的兒子取名，於是向魯國著名學者申繻請教，申繻提出了「五有六不」的取名規則，其中「五有」分別是有信、有義、有象、有假、有類，信為孩子出生時身上的特殊標記，義指的是孩子出生時是否有祥瑞，象則指可以用與孩子相似的事物取名，假意指可以假託萬物，實則是可以給孩子與父輩類似的名字；「六不」則為不以國、不以官、不以山川、不以隱疾、不以牲畜、不以器幣。