古代帝王為了維持社會秩序，制定出許多嚴刑峻法以懲罰犯人，其中「流放」又稱做流刑，是將罪犯發配到邊疆充軍的一種刑罰，當中以寧古塔最為知名，清朝有一支名為「披甲人」的特殊部隊就是駐守在此，他們平時耕作打獵，戰時披甲上陣，雖然地位不高，但是女囚一看到他們就瑟瑟發抖。

根據《搜狐網》報導，滿清入關後，留下大量「披甲人」駐守在東北邊境，他們身分五花八門，有漢人、朝鮮人，以及其他東北各部族的人，唯一的共通點就是投降在滿人之下，成為邊關駐軍。而寧古塔位於大陸現如今的黑龍江省牡丹江市，在清朝屬於東北重鎮，設有將軍治所和駐地，同時也是著名的流放地之一，讓不少犯人望而生畏，寧願被砍頭也不想流放至此。

寧古塔之所以這麼可怕，原因在於該地位處偏遠，氣候環境也十分惡劣，更是毒蟲猛獸的聚集地，許多犯人甚至還沒抵達就已經死在路上，就算幸運存活下來，大多還會被處以「世代與披甲人為奴」的刑罰，在清代，這個處罰是非常重的，基本上就相當於無期徒刑。

由於披甲人都是投降之人，並不是什麼善類，所以淪為披甲人奴隸，意味著地位更加低下，不僅需要整天幹活，披甲人對奴隸還有著絕對的處置權，大多數囚犯會被折磨得生不如死，更別說女犯人的地位還比營妓低賤，一旦被披甲人看上，就會遭到強行霸佔，下場十分悽慘。