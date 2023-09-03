清朝貴族有著名的「滿州八大姓」以及皇族的「愛新覺羅氏」，然而在清朝滅亡以後，卻很少發現這些姓氏的存在，最主要是因為滿族後裔在當時容易遭受壓迫與排擠，只好不得已改姓，像愛新覺羅氏大多改姓金、瓜爾佳氏改姓關、鈕祜祿氏改為郎或鈕等。

根據《國家人文歷史》報導，清朝雍正十三年開始編修的《八旗滿洲氏族通譜》共收錄滿州姓氏1114個，其中有8個姓氏被稱作「滿州著（ㄓㄨˋ）姓」，分別為瓜爾佳氏、鈕祜祿氏、舒穆祿氏、赫舍里氏、他塔喇氏、覺羅氏、佟佳氏、納喇氏，晚清遺老徐珂在著作《清稗類鈔》則稱它們為「滿州八大貴族之姓」，除此之外還有清朝當權者的姓氏「愛新覺羅」。

然而在現代社會中，卻極少聽見這些姓氏，最主要就是因為大多數的滿族後裔都改了姓。早在乾隆年間，就有鈕祜祿氏人按照音譯改為「郎」姓，但大規模改姓還得等到辛亥革命之後；到了民國初年的北洋時期，內務部的籍貫登記依舊維持清朝慣例，保留了「旗人」和「民人」的劃分，但很多旗人都申請改為民籍，姓氏也跟著改成漢姓，最常見的是愛新覺羅氏改為金姓、瓜爾佳氏改為關姓、鈕祜祿氏改為郎或鈕等。

而這些滿人在清朝滅亡後紛紛改姓的原因，清朝末代皇帝溥儀在著作《我的前半生》寫過，他在14、15歲左右，大概為西元1919年、1920年前後，經常聽說滿族到處受到排擠，因此大家不得不改姓，「皇族改姓金，瓜爾佳氏改姓關，不然就找不到職業。」溥儀一家雖然無需找工作，但在登記房產時也使用了金姓，更不用說其他滿人的處境了。