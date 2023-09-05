阿拉伯聯合大公國一名攝影師日前至肯亞的動物保護區拍攝，為了能拍到獅子的第一視角，於是將相機放在草地上，一隻獅子發現相機便咬著到處跑，對相機充滿好奇，模樣非常有趣，攝影師將影片曝光後引發關注。

根據《紐約郵報》報導，阿拉伯聯合大公國一名野生動物攝影師加拉爾（Ahmed Galal）至肯亞馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）工作，為了拍攝獅子的視角，於是突發奇想，將GoPro相機架在伸縮桿上並放於草地，果然吸引一隻母獅靠近。

母獅看到相機後非常好奇，起初還有些害怕，確定相機沒有攻擊性，便叼起來到處跑，動作非常敏捷，其中幾個鏡頭還拍到母獅鋒利的牙齒。加拉爾提到，當時看到相機被叼走後，他一度很擔心拿不回來，只好與朋友開車在後面尾隨，母獅玩膩後就丟下GoPro離開，所幸相機還能使用，只是外殼有些咬痕。

影片曝光後，不少網友表示「太酷了，沒想到獅子的視角長這樣，雖然影片很短但像在看電影，牠帶著我們一起旅行」、「原來是獅子界的網美」、「獅子也懂自拍」、「貓科動物好奇心都很強，不論是貓咪還是獅子」、「雖然獅子給人兇猛印象，不過從這段影片來看，反而覺得牠們就像大貓，同樣喜歡到處玩耍」。