大陸四川一處公車站最近正在進行施工作業，未料在挖路燈基底時，意外挖出一塊古磚，施工團隊懷疑地底下藏有古墓或古建築，於是立刻停工通報相關單位，經過專家到場分析辨別，確認該處是來自明代的排水溝遺址，不過目前沒有考古挖掘計畫，先以回填方式保護，避免文物損壞。

綜合陸媒報導，四川成都天府廣場一處公車站近日正在施工，工人9月4日上午在挖路燈基座時，意外發現一塊古磚，懷疑地底下可能藏有古墓或古建築，於是立刻停止施工並通報相關單位，隔天一早青羊區文物管理所人員到場查看，先用油紙覆蓋保護，並將狀況匯報給成都市文物考古研究院，預計1到2天就能得出最終結果，在此之前不會再繼續動工。

經過專家到場分析辨認，確認施工挖出的古磚是明代排水溝遺跡的一部分，儘管如此，成都文物考古研究院並沒有進一步的考古挖掘計畫，暫時先採取回填措施，避免文物受到損傷，施工單位也將另選他址，且在官方叮囑下，承諾隨時注意地下是否埋藏文物，如果挖掘到文物，同樣會在第一時間停工通報。

報導指出，天府廣場一帶曾多次發現重要文物和遺址，比如古今都市重疊的東華門遺址，裡面有秦漢到明清的歷史文化遺存，包含南宋詩人陸游筆下的「摩訶池」、明代洪武年間建造的「蜀王府」、清代鄉試專用考場「貢院」，另外還出土了景德鎮御窯青花瓷器、高等級建築使用的五代綠釉獸面紋瓦當（瓦面上帶有花紋的垂掛圓形擋片）等重要文物。