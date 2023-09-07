古代王朝幾乎都有厚葬的習俗，因此吸引不少盜墓賊下手，只有極少數的皇陵保存完好，其中元朝11帝陵歷經700年來從沒有被盜過，背後有3大關鍵讓人無從下手，包括地處偏僻沒有特殊標誌、元朝皇帝喜歡密葬之外，當時更流行薄葬，講求一切從簡。

根據陸網報導，元朝是歷史上首個由少數民族建立的王朝，傳5世共11帝，然而至今700多年過去，相較於其他朝代的帝王陵墓，大多都有明確記載，唯獨沒有挖掘出任何一座元朝帝陵，歸根究柢與蒙古族的喪葬習俗有關。

首先，《元史》記載「元諸帝均葬於漠北起輦（ㄋㄧㄢˇ）谷」，起輦谷便是大蒙古及元朝皇帝的出生地，然而漠北地域廣大，具體的位置在哪裡不得而知，加上缺少必要的標誌，就算有地圖在手也難以確定方位。

其次是元朝前身是大蒙古國，蒙古軍在四處征伐的過程中殺人無數，蒙古大汗擔心死後被敵人掘墓，於是採取密葬的方式，只在臨死前告訴幾個心腹，告知埋葬地點，或是由臣子們商議埋在哪裡。

大陸學者王子今透露，元朝皇帝的送葬過程極其血腥，例如元憲宗死後，大臣們用毛驢馱著其屍體，運送到成吉思汗墓地旁邊，而為了防止洩密，途中護衛的士兵「見人就殺」，據說沿途被殺者多達2萬人，把扶送屍體變成一場血腥的大屠殺。

最後是施行薄葬，明初學者葉子奇的《草木子》記載，元朝皇帝下葬只是找來一根直徑大一點的金絲楠木，接著豎切兩半、中間鑿空，空間剛好放一個人進去，最後合上，在兩端和中間用黃金線圈固定，之後再挖坑埋葬。

特別的是，為了不讓外人看出痕跡，還會用帳篷將周遭圍起，等到墓葬處有青草長出才撤走帳篷。此外，為了日後能找到墓地，蒙古族會在帝陵下葬處，當著一隻母駱駝的面，殺死其親生的小駱駝，並將駱駝血灑在墓地上，這樣母駱駝會永遠記住這個傷心地。等到來年祭祖時再牽著母駱駝尋找，一旦母駱駝在哪裡發出悲鳴，哪裡就是皇帝的埋葬地。不過若母駱駝死了，就再也沒人能夠找到帝陵的確切位置。