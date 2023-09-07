北京故宮是明清兩代的皇宮，又稱「紫禁城」，是世界上現存規模最大、保存最為完整的宮殿型建築，吸引無數國內外遊客前往朝聖。不過許多人踏進皇帝辦公的養心殿後，會發現裡頭陰冷潮濕，甚至謠傳此處死了太多人，才會導致陰氣不散，直到後來專家撬開地磚後才真相大白，一舉粉碎謠言。

根據《搜狐網》報導，養心殿始建於明代嘉靖年間，位於內廷乾清宮西側，清代有8位皇帝先後居住在此，也曾經是慈禧、慈安兩位太后垂簾聽政的地方。不過該處卻常年陰冷潮濕，裡頭的木製建築也經常因為受潮而發霉腐爛，導致養心殿翻新修繕的頻率比其他宮殿還高，讓專家傷透腦筋；坊間甚至流傳此地陰氣逼人，鬧鬼傳聞甚囂塵上，讓遊客不敢久待。

為了找出背後原因，專家們決定撬開養心殿的地磚一探究竟，沒想到卻意外發現地下竟藏了大量用磚瓦砌成的排水管道，有方管、圓管，且分布均勻、排列整齊。專家判斷，這應該是古代專門為了調節室溫而設計的管道系統，細心的工匠將其埋藏在地下，此一發現也讓養心殿聚陰的謠言不攻自破。

眾所皆知，古代並沒有先進的空調系統，所以朝廷工匠想出了一個絕妙的方法，那就是在地穴中鋪設管道，夏天時從地下引入清涼的水源消暑氣，冬天則燃燒木材產生熱氣取暖，這樣既不需要明火，又能達到保暖的效果。只不過隨著時代變遷，養心殿的秘密也被世人遺忘，至於那些深埋地下的管道因為多年未被使用，裡頭的積水未被排出，才會形成潮氣，導致養心殿常年處於寒冷潮濕的環境之中。