身為世界上最早古文明之一的印度，仍存在著吃屍肉的神祕教派，這些食人僧將人類頭骨拿來避邪，並以恆河上漂浮的屍體為食，深信生吃腐肉有助於抗衰老。

根據《每日星報》報導，美國電影製作人溫茲（Dakota Wint）造訪印度「精神之都」瓦拉那西（Varanasi），記錄一直備受爭議且被主流印度教所譴責的阿格里教派（Aghori，或稱Aghora），用鏡頭記錄下他們不被世人所接受的日常。

阿格里教派信仰死者的力量，他們會在死者火化前取下其骨頭用於宗教儀式，留下頭骨當作碗來使用，並將火化後的骨灰塗抹於身上；此外，他們也常將漂浮在河面的屍體撈上岸，分解四肢後生吃。

當溫茲漫步在恆河岸邊時，就親眼看到食人僧手裡拿著剛從屍體取下的頭骨，並表示人類頭骨可用來避邪及驅邪。另一名僧人也坦承，14歲第一次嘗試吃人肉，還舉起手中名為卡帕拉（kapala）的頭骨表示，「這可以用來吃東西、喝茶、喝酒，做一切事情。」

導遊喀什巴巴（Kashi Baba）告訴溫茲，阿格里教派常出沒在瓦拉那西的恆河畔，「他們會站在屍體附近冥想，接著取走屍塊到其他地方食用，或是喝了3次恆河水後離開，然後回來冥想。」食人僧對人肉的喜愛，來自於他們深信生吃腐肉能從中獲得精神力量，還有助於防止衰老。

儘管阿格里教派崇尚不犯錯的生活，但吃人肉以及為了擺脫性慾等「8大束縛」而在火葬場脫光衣服的行為，令他們被主流印度教排斥，也有人批評食人僧違背了「只吃自願者提供的屍體」的誓言。