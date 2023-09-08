古代封建社會，皇帝擁有至高無上的權力，過著茶來張口、飯來伸手的生活，而皇帝每天起床第一件事就是「洗龍溝」，為何宮女不但不嫌髒，還搶著去伺候？對此，歷史學者解答背後有兩大原因，由於利潤極高，讓宮女們趨之若鶩。

事實上，皇帝每天早晨的洗漱工作又稱為「洗龍溝」，大陸歷史學者紀連海解釋，龍溝指的不是嘴，而是喉嚨，雖然漱口很正常，但因為古代皇帝是真龍天子，所以才有這麼特殊的稱號。洗龍溝的基本流程是宮女在皇帝起床後，端上一碗茶供其漱口，漱完後再吐出，等於將龍溝洗了一遍。

至於宮女們之所以搶著伺候，主要原因有兩個，首先是不少在選秀後落選的宮女仍期待被皇帝看上，所以自然會把握洗龍溝近距離接觸的機會，說不定能藉此吸引皇帝注意，飛上枝頭當鳳凰。

其次是皇帝漱口的茶葉主要都是進貢的上品，漱口過程也十分講究，用過一次的茶葉，絕不會再用第二次，由於這些名貴的茶葉只泡過一次，並沒有物盡其用，直接丟掉難免暴殄天物，所以宮女們會將這些茶葉拿去曬乾，接著再想辦法轉手賣出宮外。因為茶葉珍稀，又是皇帝喝過的，所以十分搶手，一般都是京城裡的達官貴人才買得起，宮女們能藉此賺取可觀的收入。