古代封建王朝的更迭，多數伴隨著人禍，像是外族侵略、起義軍的壯大，或是內部竄權奪位、結黨營私等，但是明朝的覆滅不僅僅是因為人禍，天災也占了很大一部份。大陸歷史學者直言，明朝末年正逢「小冰河時期」，極端天氣導致連年災害，間接造成上億人口身亡，百姓民不聊生。

大陸歷史學者紀連海指出，明朝末年天災不斷，嘉靖34年（西元1556年）發生嘉靖大地震，地震強度高達8級以上，震央位於陝西省華縣，由於發生時間就在子時（23：00～24：00），多數人早已熟睡，連反應的時間都沒有，方圓百里成了廢墟，瞬間奪取了百萬人性命。更恐怖的是伴隨著餘震到來，黃河、渭河大潰堤，洪水將整片大地化作人間煉獄。

紀連海表示，災難並未就此停歇，緊接著又進入「小冰河時期」，整個大明王朝冷到結冰，全國上下不僅人畜被凍死，莊稼也顆粒無收，老百姓活不下去，於是紛紛揭竿起義，流民賊寇四起。伴隨亂世大災而來的還有無盡的瘟疫和鼠疫，死亡、疾病和永無止盡的絕望，徹底吞噬了大明王朝，即便崇禎皇帝再怎麼勵精圖治，也是神仙難救。

最後李自成帶領的農民起義軍攻破北京城，崇禎皇帝上吊自殺，明朝就此滅亡，後人論其一生，通常用「無力回天」來概括。而據統計，明朝萬曆年間總人口數約有2億，但在那之後便不斷減少，到了清朝順治年間，總人口數甚至可能不到1億，一直到乾隆年間，全國人口數才恢復到萬曆年間的水平。