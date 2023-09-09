經常看歷史劇或是古代戰爭片的人，對於攻城的場景肯定不陌生，除了架梯子爬城牆、用攻城錘撞擊城門之外，還使用投石器投擲巨石。不過明明城門是木製的，為何不直接使用火攻？事實上，古人深知木頭忌火的道理，之所以不一把火將城門燒毀，背後有3大關鍵。

根據《搜狐網》報導，古代城門難以攻破，首先是因為古人對木料的要求十分嚴格，包括挑選堅硬厚實的百年巨木、不能有蟲蛀，還要耐高溫，像是棗木、榆木等，加上木材本身具有一定的阻燃性，若採用火攻，需要較長時間才能燒毀。

其次，城門雖說是木製的，但都會經過防火處理，想要將厚重的城門點燃並不容易；另一方面，城門還依序安裝了鐵皮、釘上粗大的銅釘，門栓也被打造得異常堅固，攻城士兵若想強行撞開，難度極高。

最後則是城門本身自帶滅火設計，「城池」顧名思義是有「城」和「池」的地方，一般而言城的外頭會有護城河，除了可以抵禦敵人進攻，護城河裡的水也能用來滅火。再者，古人在建造之初，為了防範火燒城門，會特別會在城門上方留出一定的鑽孔縫隙，當守城士兵發現城門著火，就可以在空隙裡灌水，或是用沙石將門洞填滿，如此一來，火勢就很難燒穿城門。