世界上充滿著各式各樣的奇特建築，像是台中鋸齒屋、林口閃電屋等，讓人看了驚奇不已，其中，大陸上海一棟4層樓的老建築，因最窄的地方僅有一塊磚頭的大小，約莫20公分左右，遠遠望過去薄如紙片，而有「紙片樓」之稱，但自2021年啟動都更後，逐漸人去樓空，不少遊客得知即將拆除，也爭相前往朝聖。

綜合陸媒報導，位於上海寧波路上的一棟4層樓老建築，興建於上世紀30年代，起初是作為辦公大樓使用，後來為了最大程度利用土地，所以才變成如今的模樣。特別的是，該棟大樓其實是多邊形建築，只有其中一面呈現特別狹窄的樣貌，最薄之處只有20公分，所以才有紙片樓的稱呼。

由於紙片樓的所在位置，屬於上海黃浦區舊區的改造範圍中，因此自2021年啟動都更後，陸續有居民搬遷，另尋住處，直到今年6月已經無人居住。網路上也傳出不少紙片樓即將拆除的消息，許多遊客紛紛在人去樓空的建築前拍照、打卡留念，當地人也深有感觸，坦言紙片樓乘載著太多童年回憶。

事實上，位於紐約曼哈頓區的「福勒大廈」（Fuller Building）因外形猶如熨斗，也經常被提及，最窄處為2公尺寬，是當地歷史性地標。