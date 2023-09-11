正所謂不孝有三，無後為大，古代封建社會強調家族傳承，如果沒有一兒半女，都會想方設法收養孩子，且相較於女孩，人們更偏向選擇男孩繼承家業，收養的情況在王公貴族中也相當普遍。不過北宋時期，后妃們卻熱衷於收養女孩，只因背後藏暗黑用意。

根據《搜狐網》報導，北宋時期有一個特殊現象，尤其是宋仁宗在位期間，相較於收養子，后妃們卻十分熱衷收養女，光是曹皇后就曾收養了4個女兒，其餘嬪妃也群起效尤。此一行徑讓人不禁納悶，古代帝王家收養兒子的政治投資價值，明明就比養女高，為何后妃們卻逆著潮流做事。

事實上，宋仁宗在立曹氏為后之前，已經廢黜過一任皇后，理由便是無子，因此曹氏為了能夠坐穩后位，便想出了收養女兒的辦法，因為當時人們深信，生兒子是結緣的過程，沒有兒子意味著緣分未到，而收養女兒可以「引子」，因此宋仁宗並不排斥這樣的做法，也任由其他嬪妃效仿。

不過曹皇后收養女除了排解不孕的悲傷，還有一個重要目的，那就是進獻給宋仁宗寵幸，一旦養女懷上子嗣，自己作為後宮之首，也能將孩子抱到身邊照顧，如此一來，皇后的位置也能得到鞏固。除了曹皇后之外，宋仁宗的妃嬪董氏也曾收養過2個養女，並將她們送到宋仁宗身邊。

這樣的情況，在北宋相當常見，尤其是宋仁宗在位期間，因為長期只有皇長女福康公主承歡膝下，後宮生養困難，讓宋仁宗也開始著急，只好死馬當活馬醫，只要有后妃進獻養女，他都來者不拒。於此同時，后妃和養女之間已經不僅僅是單純的母女關係，兩者可以是競爭者，也能拉幫結派形成同盟。